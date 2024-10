video suggerito

Vincenzo De Luca: “Mi ricandido a governatore della Campania: chi ci sta ci sta” Il presidente della Giunta Regionale annuncia la sua ricandidatura per il terzo mandato al vertice di Palazzo Santa Lucia. L’affondo del governatore sul Pd: “Vado avanti comunque” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta". È netto Vincenzo De Luca che conferma la sua ricandidatura per il terzo mandato di governatore della Campania. De Luca era stato eletto al secondo mandato nel 2020, in pieno periodo Covid19, godendo di un'amplissima popolarità acquisita grazie alle sue dirette streaming del venerdì e ad una grande produzione di ordinanze, per lo più restrittive, circa 100 in un anno. Le elezioni regionali si terranno l'anno prossimo.

L'affondo del governatore sul Pd: "Vado avanti comunque"

L'ex sindaco di Salerno è intervenuto oggi nel corso del suo intervento al centro orafo Tarì di Marcianise, in provincia di Caserta, dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Orafo Campano. "Io vado avanti a prescindere, anche se c'è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L'importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita".

De Luca, insomma, è fortemente intenzionato ad andare avanti ed a ricandidarsi per il terzo mandato da governatore della Campania, nonostante le dichiarazioni di Elly Schlein, che più volte ha ribadito il "no" al terzo mandato. Contrarietà sostenuta anche dal parlamentare dem Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale, e dall'europarlamentare Sandro Ruotolo. Anche il senatore Antonio Misiani, componente della segreteria Pd e commissario regionale Pd Campania ha definito "non percorribile" il terzo mandato.