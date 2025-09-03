Villetta in affitto in Puglia per rubare in zona: arrestata banda di ladri di Castel Volturno

I carabinieri hanno arrestato sette persone, accusate di diversi furti in abitazione in Puglia; tutte domiciliate a Castel Volturno (Caserta), sono state bloccate in una villetta presa in affitto.

Per raggiungere più agevolmente i luoghi dove avevano previsto di "lavorare" avevano preso in affitto una villetta sul posto, da usare come base logistica, per evitare di fare i "pendolari" tra la Puglia e Caserta. E così, nel giro di pochi giorni, avevano colpito a raffica: a loro sono attribuiti tre furti commessi nel giro di poche ore. Ricostruzione delle forze dell'ordine, che ha portato in manette sette persone a Castel Volturno (Caserta), raggiunte da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sgominata banda di ladri del Casertano

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, è stato eseguito a Castel Volturno questa mattina, 3 settembre, dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni (Brindisi), da quelli della Compagnia di Castellaneta (Taranto) e dai militari del Nucleo Cinofili di Sarno (Salerno). Agli indagati viene contestato il concorso nei reati di furti in abitazione e ricettazioni. Inoltre, ad uno dei componenti del gruppo viene contestata anche l'evasione: avrebbe partecipato ai furti mentre era sottoposto ai domiciliari in virtù di una precedente misura cautelare.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi e condotte dai carabinieri della stazione di Carovigno, hanno portato ad individuare i sette come i responsabili di tre furti, commessi nel giro di poche ore a Fasano, in località Pezze di Greco, e a Carovigno (Brindisi), il 29 maggio 2025.

La base logistica in una villetta a Taranto

Gli inquirenti, sulla base della ricostruzione del percorso degli indagati, hanno individuato la base logistica: come appoggio in Puglia avevano preso in affitto una villetta a Castellaneta Marina (Taranto). Ed è stato proprio lì che i sette sono stati bloccati, mentre ancora stavano dividendo la refurtiva. Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati, oltre agli arnesi da scasso, anche radiotrasmittenti, torce, telefoni cellulari e abbigliamento utile per il travisamento e un'automobile con targa contraffatta, elementi che fanno ritenere che si tratti di un gruppo organizzato e specializzato nei furti anche oltre la propria regione di provenienza.