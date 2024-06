video suggerito

Villa Ebe a Pizzofalcone, dopo 20 anni partono i lavori: bonifica dalla prossima settimana Ok al dissequestro temporaneo del Castello neo-gotico. I lavori, affidati a Napoli Servizi e Asìa, dureranno 7 settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Dopo oltre 20 anni di abbandono, partono finalmente i lavori di riqualificazione di Villa Ebe, splendida palazzina napoletana in stile Castello neo-gotico, fatto di pietra vesuviana, che domina il promontorio di Pizzofalcone, su Monte Echia. Ok della Procura della Repubblica di Napoli al dissequestro temporaneo – l'edificio è sequestrato dal 2021 per rischio crollo – e lunedì, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, partiranno i lavori di pulizia, sgombero dei rifiuti e bonifica che dureranno circa due mesi (7 settimane, per la precisione, salvo imprevisti).

Costruita nel 1922 dall'architetto Lamont Young che, circa vent'anni prima aveva realizzato il Castello Aselmeyer al Corso Vittorio Emanuele, Villa Ebe deve il nome alla sua giovane moglie. L'edificio passò poi in proprietà al Comune di Napoli e fu pesantemente danneggiato da un incendio nel Duemila. Villa Ebe è attualmente sottoposta a sequestro penale dal 2021 per rischio crollo. Il Comune di Napoli lo scorso febbraio ne ha chiesto il dissequestro temporaneo per fare i lavori, per procedere ad una serie di interventi di bonifica e messa in sicurezza atti a limitare il degrado e la perdita del bene. La riqualificazione di Villa Ebe rientra in un più ampio progetto di rigenerazione urbana avviato dal Comune di Napoli, con l'apertura dell'ascensore di Monte Echia e altri lavori per migliorare tutto Pizzofalcone ed inserirlo in nuovi circuiti turistici e per i cittadini.

A Villa Ebe partono i lavori di bonifica

Palazzo San Giacomo ha affidato questo primo intervento di pulizia alla Napoli Servizi. Lunedì prossimo, 24 giugno 2024, i carabinieri dovrebbero rimuovere i sigilli, in via temporanea, secondo quanto appreso, per consentire agli operai e ai tecnici di iniziare i lavori. Si procederà con una attività preliminare pulizia, bonifica e messa sicurezza per consentire a tecnici di fare rilievi per la progettazione. Il costo di questa fase iniziale dei lavori è di circa 50mila euro.

La Villa, infatti, da anni, versa in condizioni di degrado e di abbandono. Dopo l'incendio, fu occupata anche da alcuni clochard. Al momento vi si trovano ancora masserizie e rifiuti di ogni genere. Per questo motivo, la prossima settimana sarà presente anche personale di Asìa, la società dell'igiene urbana comunale, che si occuperà dello sgombero dei rifiuti, che saranno conferiti in discarica.

Le rampe di Pizzofalcone saranno sgomberate

Sarà presente anche la Polizia Locale di Napoli, che garantirà lo sgombero delle rampe di Pizzofalcone, che saranno liberate dalle auto in sosta, per consentire il passaggio degli operai e dei mezzi di cantiere.