Vigile schiaffeggia cittadino durante un controllo a Pagani: il Comune lo trasferisce in ufficio

Le immagini dal video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Sarà trasferito a mansioni d'ufficio l'agente della Polizia Locale di Pagani, in provincia di Salerno, accusato di aver schiaffeggiato un cittadino in strada durante un controllo. Questa la decisione dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lello Prisco, come riporta Il Mattino, nell'attesa che si definisca in commissione disciplinare, nel contraddittorio tra le parti, l'accaduto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. L'episodio risalirebbe alla mattina del 12 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe commesso delle infrazioni al Codice della Strada. Sorpreso dalla Polizia Locale, sarebbe stato sanzionato. Ma durante il controllo gli animi si sarebbero improvvisamente accesi. Da qui, lo schiaffo, uno scappellotto sulla nuca, da parte dell'agente, ripreso in un video da un passante, pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) e diventato in poco tempo virale sui social. Il tutto mentre un secondo agente cercava di riportare la calma.

Il Comune di Pagani ha aperto una indagine

Su quelle immagini si era espresso nell'immediato il sindaco di Pagani, Lello Prisco, censurando l'atteggiamento del rappresentante della Polizia Locale. "Gli atti di violenza non sono tollerati", aveva scritto il primo cittadino, in merito all'accaduto. E in una nota congiunta con il Comandante di Polizia Municipale Lucio D'Apolito aveva espresso "forte rammarico per quanto accaduto questa mattina a Pagani". Il Comando di Polizia Locale, aveva spiegato il capo dei caschi bianchi, "è contro qualsiasi forma di violenza ed è profondamente rammaricato per l'increscioso episodio. Tali condotte non sono mai consentite e saranno punite come previsto dalla legge. Sono in corso attività di indagine per la ricostruzione dell'accaduto a cui farà seguito opportuna comunicazione".

Mentre il sindaco De Prisco e l’assessore alla Polizia Locale, Luana Giammetta, avevano aggiunto: "Gli uomini in divisa devono sempre, nonostante le innumerevoli difficoltà, far rispettare la legge ed essere da monito per i cittadini, tutelando questi ultimi e mai operando a discapito degli stessi. Ci aspettiamo dunque i provvedimenti che la legge prevede". Secondo quanto riporta Il Mattino, nell'attesa che la commissione disciplinare del Comune di Pagani esamini il caso, l'agente sarebbe stato trasferito in ufficio al comando di via Pittoni, senza più svolgere attività in strada. Sarà poi l'indagine interna a chiarire cosa sia effettivamente avvenuto e quale sia stato il motivo scatenante dell'atteggiamento dell'agente.