Vigilantes aggrediti al Pellegrini, assaliti da due ragazzi con pietre e tavolini presi dal bar L'aggressione questa mattina all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. I due minorenni sono stati bloccati dalle guardie giurate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due vigilantes aggrediti all'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Le guardie giurate sono state assalite da due ragazzi minorenni, due giovani pazienti, con lanci di pietre e un tavolo di ferro rubato ad un bar della Pignasecca. La violenta aggressione è avvenuta questa mattina, attorno alle ore 11,00, all'esterno del Pronto Soccorso. I due giovani, entrambi stranieri di circa 16-17 anni, erano stati trasportati dall'ambulanza del 118 nella notte in stato di ebrezza per essere poi dimessi in mattinata. Hanno aggredito improvvisamente le guardie giurate del nosocomio del centro storico di Napoli, scatenando il panico tra i pazienti che erano in sala d'attesa e tra il personale medico e infermieristico.

Aggressione all'Ospedale Pellegrini

L'episodio è avvenuto all'esterno dell'ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpate.it, i due giovani pazienti, dopo le dimissioni, avrebbero fatto un po' di storie. Sarebbero stati, quindi, accompagnati dalle guardie giurate all'esterno dell'ospedale. Qui, avrebbero però continuato ad insultare i vigilantes. Una volta usciti dal nosocomio, avrebbero lanciato delle pietre ed altro contro le guardie fino a prendere un tavolino di ferro per brandirlo come una clava contro i vigilantes.

Danni al Pronto Soccorso

Le guardie giurate, però, alla fine sono riuscite a bloccarli, non senza difficoltà. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. I due giovani sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e identificati. Si sono registrati danni anche all'interno del Pronto Soccorso, dove il lancio di oggetti ha danneggiato i vetri del vicino ambulatorio dei codici bianchi.