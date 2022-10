“Vieni, ti faccio fare la foto” e assale la turista a Sorrento: denunciato per violenza sessuale Un 38enne di Massa Lubrense è stato denunciato dalla Polizia di Stato: avrebbe adescato una turista all’esterno dell’hotel e l’avrebbe molestata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Avvicina una turista nei pressi dell'albergo a Sorrento, invitandola a seguirlo per fare belle foto al panorama. Poi, assale la donna e la bacia violentemente nonostante il suo rifiuto. Denunciato per violenza sessuale un uomo di 38 anni, con precedenti di polizia, originario di Massa Lubrense. L'aggressione è avvenuta a Sorrento, nella giornata di ieri.

L'aggressione a Sorrento

La turista assalita ha denunciato quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio della stessa giornata. La donna si è recata presso gli uffici del Commissariato di Sorrento per raccontare tutto. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e ad una foto scattata che lei aveva scattato, sono riusciti a rintracciare l’uomo presso la sua abitazione. Qui hanno trovato l'abbigliamento corrispondente a quello utilizzato per commettere il reato.

Turista adescata all'esterno dell'hotel

La donna, secondo quanto denunciato alle forze dell'ordine, sarebbe stata adescata in prossimità della struttura alberghiera dove alloggiava a Sorrento. Ai poliziotti ha raccontato che, mentre era intenta a scattare qualche foto al belvedere di Sorrento, le si è avvicinato un uomo il quale ha affermato che poteva condurla in un altro luogo per scattare una foto migliore ma, una volta raggiunto il posto individuato, l’avrebbe baciata violentemente nonostante il suo rifiuto.

A quel punto, la vittima è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi. Poco dopo si è recata al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento e qui ha raccontato quanto avvenuto. Immediatamente sono scattate le indagini per accertare la veridicità dei fatti. I poliziotti hanno trovato l'uomo a casa sua e lo hanno denunciato.