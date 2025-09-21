Vico Equense, cacciatore finisce in ospedale: colpito al volto da pallini

Un 39enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso a Vico Equense (Napoli) con escoriazioni al volto: sarebbe stato colpito da pallini da caccia. Indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Sarebbe stato colpito al volto da alcuni pallini mentre era a caccia in località Monte Comune, nei pressi di Vico Equense, in provincia di Napoli; ricostruzione, anche in via di definizione, del ferimento di un 39enne della zona, che in tarda mattinata è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia; l'uomo non è in pericolo di vita, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

Secondo quanto appurato per ora, è verosimile che possa essersi trattato di un incidente di caccia: un altro cacciatore potrebbe avere sparato in direzione del 39enne, forse attirato dai suoi movimenti, scambiandolo per un animale. Il 39enne non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli e la persona che ha sparato, al momento, non è stata ancora identificata; le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Vico Equense. La vittima è stata medicata in ospedale per escoriazioni al volto con prognosi di 10 giorni.