napoli
video suggerito
video suggerito

Vico Equense, cacciatore finisce in ospedale: colpito al volto da pallini

Un 39enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso a Vico Equense (Napoli) con escoriazioni al volto: sarebbe stato colpito da pallini da caccia. Indagano i carabinieri.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sarebbe stato colpito al volto da alcuni pallini mentre era a caccia in località Monte Comune, nei pressi di Vico Equense, in provincia di Napoli; ricostruzione, anche in via di definizione, del ferimento di un 39enne della zona, che in tarda mattinata è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia; l'uomo non è in pericolo di vita, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

Secondo quanto appurato per ora, è verosimile che possa essersi trattato di un incidente di caccia: un altro cacciatore potrebbe avere sparato in direzione del 39enne, forse attirato dai suoi movimenti, scambiandolo per un animale. Il 39enne non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli e la persona che ha sparato, al momento, non è stata ancora identificata; le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Vico Equense. La vittima è stata medicata in ospedale per escoriazioni al volto con prognosi di 10 giorni.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
A 16 anni in giro con due coltelli ai Decumani: "Sono solo per fare un video sui social"
I controlli nella notte nel centro di Napoli. Sequestrati 7 scooter, denunciati due parcheggiatori abusivi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views