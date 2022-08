Via Pigna, anziana travolta da auto: ricoverata in codice rosso Via Pigna incrocio via Camaldolilli, grave incidente stradale, sfiorata la tragedia.

A cura di Redazione Napoli

Via Pigna incrocio via Camaldolilli, grave incidente stradale, sfiorata la tragedia: stamattina una donna anziana è stata travolta da un’auto. La donna attraversava la gimkana di paletti e vetture in sosta selvaggia quando una automobile che andava in direzione Case Puntellate, l’ha letteralmente sbattuta per aria. L’anziana, ultra settantenne, è in condizioni serie all’ospedale Cardarelli.

Rabbia fra i residenti: dopo i recenti lunghi e rumorosi lavori di restyling della strada, Nessuno ha pensato al limitare la velocità delle vetture e degli scooter che ora rappresentano un serio pericolo per chi attraversa, In particolare anziani e bambini.

Sui gruppi di quartiere di Facebook tante persone si sfogano e rappresentano la loro preoccupazione, peraltro già esposta alla municipalità Vomero-Arenella:

