“Via Morghen al Vomero, case che costano milioni e strade ridotte a letamaio” Lettera sulla situazione dell’igiene ambientale nelle strade più prestigiose del Vomero: case che costano milioni e strade strapiene di monnezza.

A cura di Redazione Napoli

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice residente al Vomero, questo grido d'allarme sulla condizione in cui versa la zona.

Se sfogliate qualsiasi opuscolo di agenzia immobiliare con l'intenzione di acquistare una casa al Vomero, noterete che gli immobili di via Raffaele Morghen, la strada-serpentone che porta da via Scarlatti alla prestigiosa zona di San Martino, vengono venduti a prezzi stellari. Si parte dal mezzo milione d'euro per salire: la bolla immobiliare di Napoli nella zona vomerese è ben più percepibile che nel resto della città.

Noterete altresì che ogni agente immobiliare magnificherà balconi panoramici, ascensori, parquet o prestigioso marmo.Ma mai, mai, il contesto, ovvero la strada in cui è allocata la casa in vendita. Il motivo è semplice da spiegare: via Morghen è una delle zone che dovrebbero far vergogna alla Municipalità guidata da Clementina Cozzolino e al Comune guidato da Gaetano Manfredi tanta è l'incuria e il degrado che la opprime.

Rifiuti (addirittura pneumatici!), vegetazione incontrollata, bidoni della raccolta differenziata lerci e nauseabondi, escrementi di cani ovunque. Ne sono ben conscia: non è di certo l'unica strada di Napoli che versa in queste pietose condizioni, ma è così tale il contrasto fra il prestigio degli immobili e il loro costo e la vivibilità urbana che si percepisce in pieno il senso di questo disastro amministrativo. La Municipalità è evanescente, il Comune è lontano dai piccoli problemi di vivibilità manco vivessero in una torre d'avorio.

Altra zona ridotta così è via Francesco De Mura, sempre al Vomero. Guardate i costi delle case e guardate come è ridotta. Guardate quanto costano tasse immobili e tassa rifiuti e guardate invece quali sono i servizi che ci spettano. Ma se le Municipalità non servono a niente, perché non si sciolgono?