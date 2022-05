Vesuvio, escursionista precipita dal Monte Somma e si ferisce: salvata con l’elicottero Altri due escursionisti feriti sul Sentiero degli Dei e un ciclista salvato dal soccorso alpino a Santo Stefano del Sole.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una escursionista precipita dal Monte Somma, sul Vesuvio. La donna è scivolata lungo un sentiero, attorno alle 11,30 di questa mattina, 1 maggio 2022, riportando lesioni ad una caviglia. Immediato l’allarme al 118 che ha fatto decollare l’elisoccorso di Salerno, con tecnico di Elisoccorso del CNSAS a bordo, mentre una piccola squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha raggiunto l’infortunata dal sentiero. Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato sul posto e, insieme alla squadra presente sul posto, ha stabilizzato la donna.

Due escursionisti feriti sul Sentiero degli Dei

Nel corso della giornata si sono registrati altri tre interventi del soccorso alpino: due sul Sentiero degli Dei, tra Napoli e Salerno. Il quarto a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. Mentre l’elisoccorso 118 di Salerno una volta giunto sul Monte Somma provvedeva ad evacuare l’infortunata al verricello, è arrivato, infatti, un altro allarme per un escursionista sul sentiero degli Dei. L’uomo, un 54enne originario di Bojano è scivolato mentre percorreva il sentiero in direzione Bomerano (NA) nei pressi della mattonella 9b. I compagni di escursione hanno quindi allertato il 118 che ha inoltrato l’allarme al CNSAS.

Una squadra di tecnici e sanitari CNSAS è immediatamente partita da Bomerano percorrendo il sentiero in direzione Positano. Giunti sul posto i sanitari hanno provveduto a stabilizzare l’uomo, impossibilitato a proseguire per una lesione alla caviglia. Contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del 6° reparto volo della Polizia di Stato che ha recuperato l’infortunato a bordo dell’elicottero AB212 per elistraportarlo al vicino campo sportivo, dove è stato poi affidato all’ambulanza del 118.

Leggi anche Trovato senza vita il corpo di Antimo Iannotta, le ricerche per ore sul monte Tifata

E infine, ancora un’altra chiamata per il Sentiero degli Dei, questa volta per una escursionista in difficoltà tra la matonella 3 e 4. L’allarme è stato diramato dalla centrale operativa che ha dirottato la chiamata sul Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Visto l’intervento concluso poco prima con l’ausilio dell’elicottero della Polizia di Stato, l’equipaggio del 6° reparto volo ha quindi imbarcato a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS per raggiungere l’infortunata. Le operazioni di recupero sono state coadiuvate da una seconda squadra CNSAS terrestre giunta sul posto, questa volta, dal versante Positano (Sa). Anche in questo caso la donna è stata poi affidata all’equipe dell’ambulanza 118 territoriale.

A Santo Stefano del Sole ferito ciclista

Il terzo intervento è stato effettuato a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino, dove il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania era presente per presidiare una gara di mountain bike (circuito enduro) presso località Costa Sant'Angelo di Santo Stefano del Sole (AV). Durante la manifestazione, sulla zona alta del circuito, si è infortunato un concorrente, riportando una lussazione della spalla. Il ragazzo viene prontamente assistito dallo staff nonché soccorso dalla Misericordia di Serino e dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, presente sul posto su richiesta dell'organizzazione dell’evento, con la collaborazione di "Serino Fuoristrada" e una squadra del Soccorso Montano di Giffoni Valle Piana (SA).