Venticinque anni dopo, Sarno ricorda le vittime della frana del 5 maggio 1998 A Sarno il ricordo delle vittime della frana del 1998, a 25 anni dalla tragedia. Il Comune ha anche insignito della cittadinanza onoraria la Protezione Civile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La città di Sarno ha ricordato le vittime della frana del 5 maggio 1998: a distanza di 25 anni esatti da quella tragedia, che costò la vita a 160 persone di cui 137 solo nel comune sarnese, il Comune ha anche deciso di insignire della cittadinanza onoraria la Protezione Civile. Alla giornata ha partecipato proprio il capo dipartimento Fabrizio Curcio, che ha spiegato come l'alluvione di Sarno sia stata "una tragedia nazionale", ma che proprio grazie a quel dolore sia nata "tutta la filiera dell'allertamento, il monitoraggio del territorio, il potenziamento dell'analisi pluviometrica, il sistema previsionale meteorologico che oggi noi conosciamo e che ancora opera".

"Sarno ha pagato un tributo eccessivo", ha invece ricordato il sindaco Giuseppe Canfora, "ci furono 137 vittime su 160 nella nostra città, 420 case distrutte e quasi il doppio delle danneggiate e quasi il doppio quelle danneggiate con quasi tremila sfollati. Il rischio zero non esiste", ha aggiunto Canfora, "a dobbiamo fare di tutto per far si che questo rischio sia quanto più vicino allo zero. Sarno grazie alle opere idrauliche è una città molto più sicura e grazie agli interventi realizzati i cittadini possono vivere con più tranquillità e sicurezza". Il primo cittadino ha anche insignito della cittadinanza onoraria la Protezione Civile per " ‘altissimo senso del dovere e il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal proprio personale, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alla popolazione sarnese, duramente colpita dalle disastrose colate di fango nella tragica data del 5 maggio 1998″.