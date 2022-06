Ventenne pugnalato dopo lite al bar a Pontecagnano, la titolare: “Città marcia, getto la spugna” Il giovane ferito al culmine di una lite con due fratelli, poi fuggiti. La titolare del locale: “Non ho il coraggio di tornare”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ventenne accoltellato al culmine di una lite al bar di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è stato dimesso con dieci giorni di prognosi, ma non sarebbe grave. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 8 giugno 2022, presso un circolo ricreativo che si trova al centro storico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia e gli agenti della Polizia Locale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da una coppia di fratelli di 24 e 23 anni che si sono dati poi alla fuga subito dopo il ferimento. Durante la lite uno dei due fratelli avrebbe estratto un piccolo coltello con il quale ha colpito con un fendente il ragazzo di 20 anni.

La titolare del bar: "Città marcia, getto la spugna"

La titolare del locale si è poi sfogata sui social: "Un mio amico è stato accoltellato davanti al mio locale – scrive – Mi avete rovinato la vita, non ne posso più. Getto la spugna. Non ho mai fatto del male a nessuno e non meritavo tutto questo". Il locale "chiuderà per colpa di due persone vergognose che andavano fermate per tempo. Getto la spugna. Oltre che cliente, un mio amico è stato accoltellato davanti al mio locale. Un locale in cui si beve, si gioca e ci si diverte. Non ho neanche il coraggio di rientrarci. Il mio divano è pieno di sangue. Il divano sul quale ho riso, giocato, il divano sul quale fino a 5 minuti prima erano seduti clienti a bere il loro cocktail. Pontecagnano è marcia. Mi dispiace per chi teneva al mio locale, ma non ne posso più".