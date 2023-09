“Vendeva droga alla mia fidanzata in cambio di sesso”, 26enne confessa l’omicidio del 55enne ad Aversa Sarebbe stato ucciso per gelosia il 55enne trovato senza vita nel Casertano: ad ammazzarlo, il compagno di una donna a cui avrebbe ceduto droga in cambio di rapporti sessuali.

A cura di Nico Falco

Paolo Menditto, il 55enne ucciso con 19 pugnalate nella sua casa ad Aversa (Caserta), sarebbe stato ammazzato per motivi passionali: avrebbe venduto dosi di stupefacente ad una ragazza in cambio di rapporti sessuali. É la versione fornita dal 26enne del Casertano, incensurato, compagno della donna, che ieri è stato rintracciato dalla Squadra Mobile mentre cercava di scappare all'estero. L'uomo è stato sottoposto a fermo ed è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, è accusato di omicidio aggravato.

Il corpo di Menditto è stato rinvenuto in una abitazione di via Filippo Saporito dopo una segnalazione pervenuta ai Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di ieri, 28 settembre: da due giorni nessuno era riuscito a contattarlo. Entrati nell'appartamento, i pompieri hanno trovato il cadavere riverso sul pavimento con numerose ferite su tutto il corpo; stando ai primi accertamenti medici, sarebbe stato ammazzato con 19 coltellate al torace, all'addome e a una spalla. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile e dal commissariato di Aversa e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, sono partite dai precedenti penali del 55enne, già noto alle forse dell'ordine per reati contro il patrimonio e per droga.

Il presunto responsabile è stato individuato poche ore dopo nella stazione ferroviaria di Aversa, stava provando a lasciare il Casertano con l'intenzione di spostarsi quanto prima all'estero. Il 26enne, pressato dagli investigatori, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio, spiegando di avere agito per gelosia: ha riferito che la compagna aveva in diverse occasioni comprato della droga dal 55enne, pagandola con rapporti sessuali. La sua versione è al vaglio degli inquirenti; nella notte il pubblico ministero ha emesso il fermo, eseguito dai poliziotti.