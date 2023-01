Veicolo in fiamme sulla statale 268 del Vesuvio, strada chiusa a Terzigno Chiuso tratto della statale “del Vesuvio”, all’altezza di Terzigno (Napoli) per un veicolo in fiamme sulla carreggiata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La statale 268 "del Vesuvio" è stata temporaneamente chiusa, in direzione Angri e all'altezza del km 21,100, a Terzigno (Napoli), per la presenza di un veicolo in fiamme sulla carreggiata. Lo rende noto l'Anas, che aggiunge che per il momento il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria (come da indicazioni in loco).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco, oltre alle forze dell'ordine, per la gestione della viabilità e per consentire nel minor tempo possibile la riapertura del tratto di strada e quindi il ripristino della circolazione ordinaria. Al momento sono in corso accertamenti: non è chiaro il motivo che ha portato all'incendio, ma la vettura sarebbe stata rapidamente avvolta dalle fiamme, non si esclude che possa essersi trattato di un guasto all'impianto elettrico. Nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre automobili e non risultano feriti.