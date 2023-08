Vede la polizia e si infila le dosi di droga in bocca, arrestato alla Sanità I poliziotti hanno arrestato un 50enne nel rione Sanità, a Napoli: aveva tre dosi di crack nascoste sotto la lingua, fermato con un acquirente.

Un 50enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia alla Sanità: notato mentre cedeva qualcosa ad un cliente, è stato trovato in possesso di dosi di crack che, per evitare che venissero trovate, aveva nascosto sotto la lingua. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio; l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

I due sono stati intercettati ieri pomeriggio, 13 agosto, da una pattuglia del commissariato San Carlo Arena, che era impegnata in un servizio di controllo nel quartiere del centro storico napoletano. Arrivati in via Fontanelle, i poliziotti hanno visto la coppia e, osservando i movimenti dei due, hanno notato che uno aveva appena ceduto qualcosa all'altro e stava per ricevere del denaro in cambio. Scena tipica da spaccio di droga: i poliziotti si sono quindi avvicinati e li hanno fermati per un controllo, piombando su di loro prima che la vendita venisse finalizzata.

Il 50enne è stato trovato in possesso di tre dosi di crack: nella speranza di uscire indenne ad una eventuale ispezione non le aveva messe nelle tasche o in un nascondiglio di fortuna, ma se le era infilate in bocca, tenendole sotto la lingua. Altre tre dosi dello stesso stupefacente sono state trovate addosso all'acquirente, che aveva ancora tra le mani la banconota da venti euro che stava per consegnare. La droga è stata sequestrata; al termine delle formalità di rito il 50enne, che ha precedenti di polizia anche specifici, è stato accompagnato in carcere mentre per l'atro è scattata la sanzione amministrativa.