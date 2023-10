“Vecchi Lions” sulle pareti della Galleria Vittoria: sorpresi e denunciati dai carabinieri Stavano realizzando la firma dei Vecchi Lions, storico gruppo ultras napoletano, all’interno della Galleria della Vittoria: scoperti e fermati dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La scritta "interrotta" dall’arrivo dei Carabinieri.

Stavano "griffando" con bombolette spray una delle pareti della Galleria della Vittoria di Napoli, con la firma dei Vecchi Lions, storico gruppo ultras partenopeo. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri che li hanno fermati e denunciati a piede libero per deturpamento e imbrattamento. Si tratta di quattro napoletani, beccati sul fatto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli ai quali hanno ammesso di aver fatto una sciocchezza.

Il gruppetto era formato da un 45enne, un 29enne, un 27enne ed un 21enne: stavano completando la scritta dedicata ai Vecchi Lions, gruppo ultras del settore alto della Curva A del Napoli Calcio che proprio di recente ha "festeggiato" i 31 anni d'età (sono infatti nati il 30 settembre del 1992 dopo una spaccatura interna ai Blue Lions, gruppo a sua volta sciolto e sulle cui ceneri è nato il gruppo "Barone", dal nome di un suo capo storico, Eduardo Palomba detto appunto ‘o Barone). Ma la loro "opera" è rimasta incompleta, perché subito dopo aver rifinito i contorni della scritta sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che li hanno colti sul fatto. I quattro non hanno fatto in tempo così a completare il lavoro, ed ai militari dell'Arma hanno ammesso di aver fatto uno sciocchezza: ma questo non è bastato per evitare la denuncia, a piede libero, per deturpamento e imbrattamento, rischiando così in caso di condanna una forte multa. Sequestrate nell'operazione anche le sette bombolette spray utilizzate per realizzare la scritta all'interno della Galleria della Vittoria e che nei prossimi giorni sarà rimossa dagli addetti del Comune di Napoli.