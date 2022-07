Vasto incendio sul Vesuvio, a fuoco due ettari di bosco: elicotteri per domare le fiamme La Protezione Civile della Campania in campo con 3 elicotteri e squadre di volontari. Un secondo incendio è scoppiato a Pellezzano.

Un vasto incendio è scoppiato sul Vesuvio oggi pomeriggio, uno nella zona di Somma Vesuviana, che ha interessato al momento circa due ettari di bosco. Un secondo incendio è divampato, invece, a Pellezzano, in provincia di Salerno. In campo i vigili del fuoco e la Protezione Civile, che stanno intervenendo con gli elicotteri per domare le fiamme. Sul Monte Somma è arrivato anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che sta seguendo da vicino le operazioni di spegnimento.

Impegnati 3 elicotteri regionali e squadre di volontari

La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività per lo spegnimento dei due incendi di vaste dimensioni che stanno interessando il Vesuvio, nel territorio di Somma Vesuviana e un’area boschiva del comune di Pellezzano, in provincia di Salerno. A Somma Vesuviana al momento sono interessati circa 2 ettari di area boschiva.

Sul posto il Dos (direttore operazioni spegnimento) regionale ha richiesto alla Sala operativa regionale (SORU) l’attivazione di due elicotteri della Protezione civile campana che sono già sul posto e stanno fronteggiando le fiamme dall’alto. Due squadre di volontari regionali sono presenti da terra. Altri volontari del servizio antincendio boschivo della Regione e di Sma Campania sono impegnati invece a Pellezzano dove la lotta avviene con l’ausilio di un elicottero della Protezione Civile regionale.

Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha rinnovato l'allarme contro i roghi che ormai si presentano sempre più spesso, per devastare il territorio vesuviano. Il primo cittadino si è recato sul posto dell'incendio per seguire le operazioni dei soccorsi e stare accanto alla popolazione.