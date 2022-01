Vasto incendio ad Orta di Atella, a fuoco deposito con plastica e pneumatici Massiccio dispiegamento di vigili del fuoco: per spegnere le fiamme ci sono volute quasi 24 ore. Usato anche un robot cingolato a comando remoto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Distrutto dalle fiamme un deposito di 2mila metri quadrati, con plastica e pneumatici, della società in liquidazione Eldo Italia ad Orta di Atella, in provincia di Caserta. L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle ore 19, devastando il capannone industriale che si trova in via R. Murolo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, ma sono state necessarie quasi 24 ore per poter domare del tutto le fiamme. Oltre ad un grande dispiegamento di uomini e mezzi, è stato utilizzato anche un robot telecomandato per farsi largo tra le fiamme e riuscire a spegnerle nella maniera più efficace. Le operazioni di spegnimento si sono concluse solo nella giornata di oggi. Una grande colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Per fortuna, il vento e la pioggia hanno aiutato ad arginare la diffusione delle fiamme e della nube nera.

È stato comunque necessario un dispiegamento massiccio di vigili del fuoco per completare le operazioni di spegnimento del capannone di circa 2mila metri quadrati, che ha interessato materiale di scarto tra cui plastica, pneumatici e complementi di arredo: impiegati 26 vigili del fuoco, 3 autobotti, di cui una proveniente dal Comando di Napoli, un’autoscala, un carro autoprotettori, un carro schiuma e una colonna fari. Particolarmente utile è stato l’utilizzo di un robot cingolato a comando remoto nelle operazioni di spegnimento, a causa della scarsa visibilità unitamente all’incertezza sulle condizioni di stabilità della copertura. Sono in corso le indagini per stabilire la natura del rogo.