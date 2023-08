Vasto incendio a Ischia nella notte, torna a bruciare il monte Epomeo Il rogo è scoppiato nei pressi della località Panza. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Polizia Locale. Fiamme domate in mattinata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di ieri sul monte Epomeo sull'isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Il rogo è deflagrato in prossimità della località Panza, tra via Corbaro e via Monte Corvino, e via Pietra di Bronx, e, anche a causa del vento, il fumo si è propagato verso il centro del comune di Forio. Immediato l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco che sono subito intervenute sul posto ed hanno fatto evacuare, per motivi precauzionali, alcune abitazioni, mentre alcuni ospiti di strutture ricettive hanno deciso di allontanarsi temporaneamente e autonomamente. Sul posto anche i Carabinieri di Forio e gli agenti della Polizia Locale. Al momento non si registrano feriti. Le fiamme sono state poi domate all'alba di oggi, lunedì 28 agosto 2023. Non risultano al momento né feriti né persone coinvolte. Solo qualche evacuazione di alcune famiglie in modo precauzionale. La situazione è sotto controllo adesso.

Incendio domato all'alba di lunedì

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. Solo questa mattina l'incendio è stato domato dai pompieri. Nella notte, attorno alle ore 3,00, sono state evacuate dalle forze dell'ordine quattro abitazioni nella zona di Via Pietra Brox. L'incendio ha interessato il versante di Monte Epomeo che si trova alle spalle di via Mario D’Ambra. Le fiamme molto alte, hanno squarciato il buio della notte, e sono state visibili anche a molti chilometri di distanza.

Torna a bruciare quindi il monte Epomeo. Solo il 13 agosto scorso un vasto incendio aveva interessato l'area boschiva in località Frassitelli, distruggendo circa 10 ettari di macchia mediterranea. Il rogo, in quel caso, era scoppiato nei pressi del Comune di Serrara Fontana, sull'isola verde. I vigili del fuoco sono subito intervenuti, riuscendo a domare l'incendio nel giro di circa 6 ore, anche con l'intervento di un Canadair. Non ci sono stati feriti.