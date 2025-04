Vaso crolla in via Chiaia affollata, “una bimba non è stata colpita per poco, tragedia sfiorata”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vaso è crollato oggi pomeriggio a via Chiaia, la strada dello shopping cittadino, affollata dalle famiglie a passeggio negli ultimi giorni di Pasqua. "Per poco non ha colpito una bimba", commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video e le immagini della fioriera caduta da uno dei balconi di un palazzo. "In questo momento vicino Siola a via Chiaia – è il messaggio mandato da un passante al parlamentare ambientalista – all'altezza del civico 111 per poco non c'è scappato il morto. Io credo che andrebbe fatta una circolare comunale che vieti l'esposizione delle piante al di fuori dei balconi. Spero in un suo intervento". Il vaso caduto per fortuna non ha fatto male a nessuno. Non risultano feriti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, attorno alle ore 16,00. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Chiaia, guidata dal Comandante Bruno Capuano, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito, e i vigili del fuoco del Comando di Napoli. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area, impedendo che i curiosi potessero avvicinarsi e farsi male. Poi, una volta individuato il balcone dal quale era caduto il vaso, hanno contattato i proprietari, che sono stati multati, come prevede il codice di sicurezza urbana, per gli oggetti posti in bilico su balconi aggettanti su strada pubblica.