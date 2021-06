La variante Delta arriva anche a Napoli: è stata infatti rilevata la presenza della nuova variante arrivata dall'India (e per questo conosciuta anche con il nome di "indiana") in 11 tamponi sui 35 "sospetti" e sottoposti ad analisi approfondite. Si tratta di persone la cui positività era emersa già tra il 22 ed il 23 giugno, tutte residenti a Napoli. La conferma è stata già comunicata anche anche alla piattaforma internazionale GISAID, come spiegato dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.

I quartieri in cui la variante Delta è stata riscontrata sono quelli di Chiaia (due casi), Montecalvario (tre casi), San Ferdinando (un caso), Pianura (tre casi) e Soccavo (due casi). Un totale di undici casi sui trentacinque analizzati, con una incidenza del 30% circa. Tra questi ci sono anche due cluster familiari già accertati. Si tratta di persone residenti a Napoli, e sono i primi accertati sul territorio urbani del capoluogo partenopeo.

Asl Napoli 1 e la variante Delta Covid

L'ASL Napoli 1 Centro ha spiegato che proseguirà con "il sequenziamento per tutti i tamponi con esito positivo e con esso l’impegno del dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro a definire ogni utile azione per confinare quanto più possibile il diffondersi del contagio legato proprio a questa mutazione del virus Sars-CoV-2", si legge in una nota diramata nel pomeriggio di oggi. Finora ad essere colpite erano state soprattutto le città dell'ASL Napoli 3 Sud, la provincia orientale e vesuviana di Napoli, in particolare le città di Torre del Greco e di Agerola. Ma i primi casi stanno comparendo già in tante altre città della Campania, segno che la variante Delta si trova in regione già da diverso tempo: oltre cento i casi accertati.