Vandalizzato il presepe nella rotonda ad Agropoli: rubata la statuetta di Gesù bambino Rubate nella notte alcune statuette, tra cui quella di Gesù, dal presepe allestito nella rotonda di Agropoli, in provincia di Salerno.

A cura di Nico Falco

É stato vandalizzato il presepe che era stato allestito nei giorni scorsi per strada ad Agropoli, in provincia di Salerno. Le statuette, realizzate dall'artista Antonio Guida, erano state installate nell'aiuola della rotonda all'uscita dell'autostrada; alcune di queste sono state portate via nella notte scorsa, tra Natale e Santo Stefano. A comunicarlo, sui social, l'assessore al Turismo, al Commercio e agli Eventi della cittadina del Salernitano.

"Sono davvero rammaricato per quanto accaduto nella notte presso la rotonda situata nei pressi dell'uscita Agropoli Sud – scrive su Facebook Roberto Apicella – alcune statuette, tra cui quella del Nostro Signore Gesù, sono state staccate e portate via. Davvero un brutto gesto, vista anche la nostra volontà di creare un presepe particolare, che crescerà anno dopo anno investendo tutte le rotonde della città. Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe vergognarsi".

L'artista guida, conclude l'Assessore, è già all'opera per ripristinare il presepe sostituendo le statuette rubate; sull'episodio sono in corso accertamenti, non si esclude che possa essersi trattato della bravata di qualche giovanissimo del posto.

A Qualiano ladri in casa del prete durante la messa di Natale

A Qualiano, in provincia di Napoli, i ladri hanno approfittato della Santa Messa di Natale per svaligiare l'abitazione di don Francesco Martino, parroco della chiesa di Maria Santissima Immacolata. Il sacerdote ha parlato dell'episodio nel videomessaggio di auguri ai fedeli, pubblicato ieri mattina, nel quale ha mostrato anche la tecnica usata dai ladri per fuggire: hanno creato una corda usando le camicie trovate nella canonica.