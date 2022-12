Vandalizzato il cappello di Babbo Natale gigante a piazza Dante: sfondato il pon pon Il presidente della II Municipalità, Roberto Marino: “Opera vandalizzata. Chiesti più controlli alla polizia locale e alla ditta”

A cura di Pierluigi Frattasi

Non è stato ancora inaugurato ufficialmente, le luci non sono ancora accese, ma è già stato vandalizzato il cappello di Babbo Natale gigante installato in piazza Dante nell'ambito delle luci di Natale 2022. Sfondato il pon pon che si trova all'estremità finale del berretto, che forma una sorta di arco al centro della piazza. L'opera artistica, voluta dalla II Municipalità, è stata installata negli scorsi giorni. Apprezzata molto dai bambini, ha attirato anche qualche polemica sui social da parte di chi la considera "brutta o di cattivo gusto". Dopo l'atto vandalico, la II Municipalità, tramite il presidente Roberto Marino, ha chiesto alla Polizia Locale e alla ditta maggiori controlli.

La Municipalità: "Opera vandalizzata, ora più controlli"

Sulla vicenda interviene Roberto Marino, presidente della II Municipalità, che abbraccia gran parte del centro storico, che a Fanpage.it in merito alle polemiche sull'estetica dell'opera afferma: "Personalmente ho visto tanti bambini e ragazzi entusiasti che ancor prima della sua accensione, facevano foto e selfie utilizzando il passaggio della luminaria e quindi credo che sia di gradimento".

Poi aggiunge: