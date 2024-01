Vandalizzata la statua della Madonna a Olevano sul Tusciano: decapitata a sassate Danneggiata la statua della Madonna di Cannabosto, nel Salernitano; il sindaco Ciliberti ha annunciato che sporgerà denuncia, l’effigie verrà sostituita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È stata vandalizzata la statua della Madonna che si trova in località Cannabosto, a Olevano sul Tusciano, piccolo centro della provincia di Salerno. La scoperta ieri mattina, domenica, con tutta probabilità il danneggiamento è avvenuto nella notte immediatamente precedente. L'effige sacra in gesso, che da alcuni anni si trova in una edicola votiva, sarebbe stata presa a sassate: la testa è stata completamente distrutta.

Tra i primi ad intervenire, il sindaco Michele Ciliberti, sul posto con la Polizia Municipale a seguito della segnalazione arrivata da un passante. La statua è stata rimossa e verrà quanto prima sostituita con una nuova. Il primo cittadino, parlando di "un atto ignobile e di cattivo gusto", ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia della statua danneggiata e ha annunciato che denuncerà personalmente la vicenda alle autorità.