Vandali distruggono il tabellone luminoso della stazione EAV di Piscinola Adolfo Vallini, sindacalista e responsabile del dipartimento salute e sicurezza dell'Usb ha sottolineato in una nota che "questo è solo l'ultimo di una serie infinita di aggressioni ed atti vandalici che da anni si susseguono ai danni degli operatori, mezzi e stazioni del trasporto pubblico locale".

A cura di Enrico Tata

Vandali in azione alla stazione EAV di Piscinola. Alcune persone hanno infatti distrutto il tabellone luminoso per la visualizzazione della partenza dei treni della metropolitana Arcobaleno e linea 1. Adolfo Vallini, sindacalista e responsabile del dipartimento salute e sicurezza dell'Usb ha sottolineato in una nota che "questo è solo l'ultimo di una serie infinita di aggressioni ed atti vandalici che da anni si susseguono ai danni degli operatori, mezzi e stazioni del trasporto pubblico locale e su cui da mesi chiediamo alle istituzioni di attivare un tavolo di crisi permanente teso a garantite la sicurezza dell'esercizio, ma anche l'incolumità del personale, utenti, pendolari e turisti".

Secondo Vallini le stazioni dell'EAV, così come quelle dell'ANM, soprattutto di sera "diventano terra di nessuno". Per il sindacalista la mancanza di controlli e di telecamere attive nelle stazioni "favoriscono situazioni di pericolo generalizzato e atti vandalici. Stessa cosa accade a bordo dei mezzi pubblici quando i conducenti sono costretti ad operare da soli in zone a rischio, privi di cabine anti aggressioni e sistemi diretti di comunicazione con le forze dell'ordine. La solidarietà della politica e delle istituzioni da sola non basta a salvaguardare la sicurezza nei trasporti. Servono azioni efficaci e concrete. Contro questa escalation di violenza ai danni del trasporto pubblico locale chiediamo più controlli e maggiori investimenti per la sicurezza".

La stazione di Piscinola-Scampia è una stazione della linea regionale Napoli-Giugliano-Aversa, detta metro arcobaleno e gestita dall'Eav, Ente Autonomo Volturno. La stazione serve anche la linea 1 della Metropolitana di Napoli.