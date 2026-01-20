Valentino Garavani e Napoli, il celebre stilista scomparso è ora sul presepe dei vip a San Gregorio Armeno

Genny Di Virgilio con la statuina di Valentino

Genny Di Virgilio, maestro artigiano del presepe napoletano a San Gregorio Armeno omaggia lo stilista Valentino, l'ultimo imperatore della moda del bello "made in Italy", morto ieri a 93 anni, nella sua casa sull'Appia Antica a Roma. Valentino Clemente Ludovico Garavani, amava Napoli, ricambiato, ma soprattutto Capri: l'Isola Azzurra era considerata una seconda casa e per anni Valentino festeggiava lì i suoi compleanni – era nato a maggio – magari con un brindisi alla leggendaria taverna "Anema e Core" di Guido Lembo, ora gestita dal figlio Gianluigi.

E proprio il luogo-icona del divertimento notturno di Capri pubblica oggi una delle ultime foto dello stilista a Capri, quando festeggiò i suoi 87 anni, nel 2019. L'immagine è accompagnata da una sola parola: «Timeless», senza tempo.

Anno 2019, Lembo e Valentino a Capri

A Capri l'ideatore della maison possedeva villa "La Cercola", acquistata nel 1968 e vicino alla Piazzetta aveva aperto anche una sua boutique, che per molti anni ha curato di persona. Non lontano dalla lì, un'altra dimora racconta la passione di Valentino per Capri: Villa Castiglione, arroccata a 250 metri sulla scogliera di Marina Piccola dove aveva festeggiato il suo 80esimo compleanno.