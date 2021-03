Via libera alle vaccinazioni anti-Covid per tutti gli avvocati in Campania. Saranno inseriti tra le categorie prioritarie nella Fase 2, in quanto operatori impegnati nei servizi pubblici essenziali rientranti nel comparto Giustizia. Gli ordini forensi regionali provvederanno a nominare un referente che caricherà sulla piattaforma regionale Sinfonia i nominativi di chi vuole aderire alla campagna vaccinale, poi, analogamente a quanto sta già avvenendo per altre categorie, come il personale scolastico e le forze dell'ordine, saranno i diretti interessati a caricare i proprio dati personali online a conferma dell'adesione alla vaccinazione. La comunicazione della Regione Campania è stata inoltrata ai presidenti degli ordini forensi della Campania venerdì 5 marzo. Ancora da definire le modalità di prenotazione ed esecuzione delle vaccinazioni.

Le vaccinazioni anti-Covid prima agli avvocati