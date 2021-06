Due giorni di open day vaccinale il 10 ed 11 giugno in tutta la provincia di Benevento: lo ha comunicato l'Azienda Sanitaria Locale Sannita. Sarà possibile iscriversi per la due giorni di open day anche qualora ci si sia già iscritti alla piattaforma regionale in precedenza. L'obiettivo di vaccinare insomma la maggior parte possibile della popolazione prima dell'estate sembra procedere in maniera spedita anche in tutta la Campania.

Open Day Pfizer 10 e 11 giugno: come registrarsi

Per registrarsi all'Open Day del 10 e 11 giugno dedicato al vaccino Pfizer, bisognerà avere almeno 18 anni ed essere residenti in uno dei comuni dell'ASL di Benevento, oltre ovviamente a non aver ancora ricevuto il vaccino anti Covid. Se in possesso di tutti i requisiti, bisognerà accedere al portale https://opendayvaccini.soresa.it/ muniti di tessera sanitaria, codice fiscale, indirizzo email e numero di cellulare, entrambi funzionanti. Sarà qui infatti che arriveranno sia l'avvenuta conferma della registrazione, sia i dettagli per quanto riguarda giorno e ora della vaccinazione. Si potrà infatti anche scegliere il centro vaccinale tra quelli disponibili, e si potrà registrarsi anche se già prenotati precedentemente alla piattaforma ma in attesa di convocazione.

"Altro giro di boa per l’offerta vaccini: abbiamo constatato che la formula Open day, con preventiva prenotazione, rende le procedure più snelle ed i tempi di attesa presso i centri vaccinali, quasi nulli", il commento del direttore generale dell'Asl Benevento Gennaro Volpe, "invito per questo tutti i cittadini, anche coloro che sono già registrati in piattaforma, a collegarsi all’apposito link, seguire gli step indicati e una volta ricevuta la mail con l’appuntamento, recarsi al centro vaccinale per ricevere il vaccino”.