Vacanze Estate 2023, le mete dei napoletani e trucchi per risparmiare: “Voli e hotel più cari del 40%” Cesare Foà (Agenzie Viaggi Federturismo): “Grecia e Spagna le preferite, crescono Cipro, Tailandia e Indonesia. Due settimane ad agosto costeranno 4.500 euro”

Intervista a Cesare Foà presidente Advunite- Aidit Campania Federturismo

A cura di Pierluigi Frattasi

Santorini (Grecia)

“Per le vacanze dell'estate 2023 le mete turistiche preferite dai napoletani restano sempre la Grecia e la Spagna. La novità è Cipro, che per la prima volta ha il volo diretto da Napoli. Ma c'è anche un aumento delle mete intercontinentali, New York, Tailandia e Indonesia. Arranca l'Italia, dove le strutture hanno registrato rincari maggiori. Mentre stanno andando bene le crociere perché hanno prezzi accettabili".

Non ha dubbi Cesare Foà, presidente Advunite- Aidit Campania Federturismo, l'associazione delle agenzie di viaggi, che a Fanpage.it dice: “Nel complesso, una vacanza di 15 giorni ad agosto sarà più cara del 30-40% rispetto al 2022. Una vacanza di due settimane in Italia per una famiglia di 4 persone può arrivare a 4.500 euro. All'estero si spendono mille euro in meno, ma bisogna aggiungere il costo del volo. Dopo il Covid, è finita l'epoca del last minute e del low cost. Oggi chi prenota prima risparmia”.

Creta (Grecia)

Quali sono le mete preferite dei napoletani per l'estate 2023?

Al momento stiamo avendo molte richieste per le vacanze a medio-raggio. Abbiamo un aumento delle prenotazioni per le mete straniere europee, in particolare quelle servite con i voli diretti. La Grecia con Skiathos, Santorini, Mykonos e Rodi. E per la prima volta Cipro. Poi la Spagna, con le isole Baleari, Palma di Maiorca, Ibiza, Formentera.

Cesare Foà

E per i viaggi più lunghi?

Quest'anno stiamo vedendo un aumento delle mete intercontinentali: New York che ha il doppio volo diretto da Napoli, la Tailandia, l'Indonesia, che si sono sempre vendute benissimo, perché uniscono cultura e turismo. Ma anche la Giordania e Tel Aviv, prima dell'attentato, molto gettonata dai giovani per la movida.

Come stanno andando le mete turistiche in Italia?

Al momento l'Italia arranca. Qui si registrano rincari più alti nei villaggi e nelle strutture, secondo i nostri studi, a causa probabilmente della crisi e dell'aumento dei costi delle utenze. Una vacanza in Italia costa di più di Spagna e Grecia.

L'estate 2023 sarà molto più cara dell'anno scorso?

Quest'anno dobbiamo fare i conti con un aumento dei prezzi, senza contare che comunque ad agosto, come a Natale, i prezzi sono più alti, perché è altissima stagione. Ma rispetto all'anno scorso c'è stato un aumento del 20% circa sui voli, che costeranno in media 350-400 euro a persona. Per gli hotel si parla di un aumento anche di circa un 40% per quelli italiani e del 20% per l'estero.

Quanto costerà una vacanza di 15 giorni ad agosto ad una famiglia?

Una famiglia di 4 persone potrebbe pagare per un soggiorno di 15 giorni in villaggio o hotel in Italia 4.500-5.000 euro. Per un camping 3.500 euro. All'estero si spende circa 1.000 euro in meno, ma bisogna aggiungere il costo del volo. Purtroppo, in Italia abbiamo registrato un forte aumento dei prezzi. A Napoli una stanza in un hotel a 4 stelle è passata da 140 euro a notte del 2022 ad almeno 220 euro del 2023.

C'è qualche consiglio o "trucco" per risparmiare sulla vacanza?

Il primo è prenotare in anticipo, in modo da usufruire delle tariffe più basse su voli e hotel, aggiungendo un'assicurazione che copre la mancata partenza, molto utile in caso di imprevisti. Il secondo, è ridurre i giorni di vacanza, da 14 a 10, per esempio, come stanno facendo molti. Io consiglio di diffidare dei prezzi troppo bassi, perché c'è il rischio che l'offerta ricettiva non sia all'altezza. Per quanto riguarda il luogo, a mio avviso, la Grecia resta la meta con il miglior rapporto qualità-prezzo. Infine, per le famiglie meno abbienti, si può accedere al Bonus Vacanze, che è stato rinnovato dal Governo, e garantisce un contributo in base all'Isee che può essere speso presso le agenzie di viaggio.