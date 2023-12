Vacanze a Napoli per Pedro Alonso, il “Berlino” de La Casa di Carta a via Toledo e Lungomare L’attore galiziano “avvistato” in vacanza a Napoli a pochi giorni dal debutto di “Berlino”, prequel spinoff de “La Casa di Carta” previsto il 29 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pedro Alonso, l'attore galiziano diventato famoso per il ruolo di Berlino nella serie "La Casa di Carta" prodotta da Atresmedia prima (la serie originale, ovvero le prime due stagioni) e da Netflix poi (dalla terza in poi), è in vacanza a Napoli. Senza dare troppo nell'occhio, l'attore di Vigo è apparso elegantemente distinto tra le strade di via Toledo, quindi Piazza Plebiscito ed ancora verso il Lungomare di Napoli. Foto e selfie dal golfo partenopeo, ma nessuno spoiler per l'uscita dell'imminente serie intitolata "Berlino" e che consiste in un prequel spinoff basato sul suo personaggio: Pedro Alonso infatti si trova a Napoli esclusivamente in vacanza.

La serie è in uscita il 29 dicembre su Netflix, e vedrà il ritorno anche di due attrici della serie originale: Itziar Ituño e Najwa Nimri, ovvero le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra. Non ci saranno (salvo camei o sorprese) gli altri attori della serie. Da sempre estimatore dell'Italia (proprio come il suo personaggio ne La Casa di Carta) e con le otto puntate della nuova serie già girate e, di fatto, pronte ad essere rilasciate sulle piattaforme, quella di Pedro Alonso a Napoli è una visita di piacere: l'attore si trovava nei giorni scorsi a Roma per la presentazione della serie, e dunque ha voluto "fuggire" per qualche ora di pace a Napoli, come vacanza personale in attesa del grande debutto della nuova serie. Niente foto coi fan o autografi: molto riservato, si è limitato a sorridere a debita distanza ed al massimo ad apparire nei tanti video sui social di chi, passandogli accanto, ha capito di essere davanti a lui solo dopo qualche attimo di esitazione.