Bagno nella Fontana di Trevi per Berlino de La Casa di Carta: Netflix promuove così la nuova serie Un tuffo nella fontana di Trevi per promuovere la nuova serie in arrivo su Netflix il 29 dicembre: ecco cosa ci faceva lì dentro Pedro Alonso, Berlino de La casa di carta.

A cura di Beatrice Tominic

È apparso in completo nero e con i capelli bagnati dentro alla Fontana di Trevi. Si tratta di Pedro Alonso, l'attore galiziano che interpreta il personaggio di Berlino ne La Casa di Carta, fortunata serie prodotta e trasmessa da Netflix nel 2017 dall'italianissima colonna sonora. L'attore ha scavalcato il marmo della fontana, per immergersi fino ai fianchi qualche sera fa: intorno a lui non ha tardato a riunirsi un gruppo di curiosi (oltre ai saluti istituzionali dell'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e al sindaco Roberto Gualtieri) che, una volta compreso cosa stava accadendo, hanno iniziato a filmare la scena e, in alcuni casi (come nel video pubblicato in alto), a condividere le immagini sui social network.

Ma a cosa si deve il tuffo in una delle fontane monumentali più famose della capitale? Si tratta della promozione del grande e attesissimo ritorno di Berlino in uno spin-off tutto suo, visibile soltanto a partire dal 29 dicembre sulla piattaforma di video in streming dal rosso iconico.

"Volevo recitare con Mastroianni"

Il tuffo nella fontana di Trevi, oltre che un colpo di testa che tanto ricorda il carattere del personaggio interpretato da Alonso, richiama una delle scene più famose del cinema del Novecento: la scena cult de La Dolce Vita, con Marcello Matroianni e Anita Ekberg.

"Se potessi tornare indietro nel tempo, vorrei recitare al fianco di Mastroianni", ha dichiarato l'attore galiziano. E poi guarda al futuro: "Pensavo di aver finito con La Casa di Carta – riporta il Messaggero – E invece rieccomi qua". La serie, che vede come protagonista Berlino, uno fra i personaggi più amati de La Casa di Carta, racconta le vicende vissute con la sua banda di ladri, ben prima del colpo al Banco de España a Madrid, con cui il pubblico lo ha conosciuto, al fianco del Professore, di Tokyo, Nairobi e Rio.