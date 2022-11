In pensione l’ultimo impiegato che fa carte d’identità, chiude la Municipalità a Corso Garibaldi A rischio chiusura gli uffici di Corso Garibaldi della II Municipalità, dove ci sono anche le associazioni per i poveri. Il presidente Marino: “Faremo di tutto per tenerla aperta”

A cura di Pierluigi Frattasi

Rischia di chiudere la sede della II Municipalità di Napoli a Corso Garibaldi. Manca il personale. Tra pensionamenti e trasferimenti, gli uffici sono rimasti a corto di organico. L'ultimo dipendente rimasto che si occupava dei rilasci di documenti, come le carte d'identità, sia cartacee che digitali, andrà in pensione a breve e nessuno lo sostituirà.

Per questo, la sede, che serve circa 30mila utenti dei quartieri Mercato e Pendino della II Municipalità, rischia la chiusura. "Un rischio che cercheremo di scongiurare ad ogni costo – spiega a Fanpage.it Roberto Marino, presidente del parlamentino di piazza Dante – Abbiamo scritto a tutte le istituzioni competenti e terremo a breve una riunione del consiglio municipale proprio a Corso Garibaldi".

Il presidente: "No alla chiusura"

La Municipalità sta cercando da mesi di evitare la chiusura della sede di Corso Garibaldi, che si trova a pochi passi dalla stazione Eav e dalla Stazione Centrale. "Abbiamo scritto a sindaco, capo gabinetto, direttore generale – spiega Marino – rappresentando che quella struttura è un asset strategico perché serve 30mila residenti dei quartieri Mercato e Pendino che non possono vedersi sottratti servizi essenziali". Finora, però, non è arrivata alcuna risposta.

"In quell'edificio anche associazioni per i poveri"

Il motivo della chiusura è la "carenza di personale", aggiunge Marino. "A breve andrà in pensione chi si occupava di formare le carte di identità. In quegli uffici, a differenza di piazza Dante, si rilasciano sia carte digitali che cartacee. Nello stesso edificio, inoltre, operano anche associazioni come Voce di Vento, l'Agenzia per la Casa, che offrono servizi utili ad una fascia di cittadini bisognosi. Faremo di tutto per scongiurare il pericolo della chiusura, che sarebbe una vera beffa, considerando che a gennaio dovrebbero entrare in Comune i nuovi assunti. Chiuderla adesso sembrerebbe uno schiaffo ai cittadini. Terremo un coniglio municipale ad horas proprio a corso Garibaldi".