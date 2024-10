video suggerito

Va in paninoteca a Napoli con un amico, 36enne accerchiato e pugnalato da sconosciuti Aggressione a corso Secondigliano, 36enne ferito con tre coltellate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Va in paninoteca con un amico per trascorrere il sabato sera, ma viene accerchiato e accoltellato con 3 fendenti alla gamba da sconosciuti. È accaduto ieri sera, 26 ottobre 2024. La vittima era all'esterno di un locale in Corso Secondigliano a Napoli, in compagnia dell'amico, quando, per motivi ancora da accertare, è stato improvvisamente accerchiato da sconosciuti. Ne è nata una discussione, degenerata in rissa.

Aggressione a Secondigliano, vittima ricoverata al CTO

Ad un certo punto qualcuno ha estratto un coltello, colpendo più volte il 36enne e ferendolo con tre fendenti alla gamba destra. La vittima è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO, afferente all'Ospedale dei Colli, per le cure mediche del caso, dove l'uomo è ancora attualmente ricoverato. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Capodimonte che stanno indagando sull'accaduto.

Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che ora chiede maggiore sicurezza e vigilanza nelle strade del quartiere.

Sempre questa mattina un ragazzo di 20 anni è stato colpito da un proiettile alla nuca mentre era in auto con amici. L'aggressione a Chiaiano. Il giovane è stato operato al CTO ed è sopravvissuto.