Cerca di colpire le auto in transito con una pedana, poi la lancia contro i poliziotti: 36enne arrestato a Napoli

Immagine di repertorio

Momenti di tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di domenica, 13 luglio, in corso Novara, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli: un 36enne, cittadino peruviano irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. In particolare, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli sono intervenuti sul posto in seguito a una nota pervenuta alla Sala Operativa, nella quale si segnalava la presenza di una persona molesta e aggressiva.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno notato che il 36enne stava cercando di colpire le auto in transito con una pedana in legno. L'uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha proseguito nella sua condotta violenta, minacciando gli agenti e poi lanciandogli contro la pedana di legno. Gli operatori, con non poche difficoltà e soltanto dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare il 36enne: una volta nell'auto di servizio, l'uomo ha continuato a dare in escandescenze, prendendo a calci la portiera posteriore della volante, che è stata danneggiata. Pertanto, gli agenti hanno provveduto all'arresto del 36enne.