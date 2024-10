video suggerito

Affiancano l'auto e gli sparano alla nuca, 20enne operato Cto: proiettile estratto. È vivo Giovane ferito a Chiaiano, era in auto con amici. Operato al Cto è fuori pericolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Affiancano l'auto e gli sparano un colpo a bruciapelo alla nuca. Il proiettile gli resta incastrato nel collo. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito a Chiaiano, quartiere nord di Napoli. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cto, dei Colli Aminei, dove è stato operato. L'ogiva del proiettile è stata estratta. L'operazione è riuscita. Il giovane ora sta bene, è stato dimesso dall'ospedale con 15 giorni di prognosi per la guarigione.

Il ragazzo era in auto con amici quando è stato ferito

La vittima è un giovane di 20 anni originario del quartiere Scampia, con precedenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del commissariato dell'Arenella. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a Chiaiano in auto con degli amici. Alla vettura si sarebbe avvicinato uno scooter, a bordo del quale viaggiavano 2 uomini a volto coperto. Uno di questi avrebbe estratto improvvisamente una pistola e avrebbe sparato verso il finestrino. Il colpo lo avrebbe raggiunto alla nuca, restando incastrato. Solo in ospedale è stato poi stato possibile estrarre il proiettile, salvando quindi la vita al ragazzo.

Gli aggressori poi sono fuggiti, dileguandosi nel nulla. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 2,00 di questa notte. Al momento le indagini sono in corso e anche la ricostruzione è al vaglio. La Polizia di Stato sta acquisendo gli elementi per chiarire cosa sia avvenuto e individuare e identificare i responsabili. Non è escluso che possano essere acquisite le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di delineare il percorso seguito dagli aggressori e poi la via di fuga.