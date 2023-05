Va in gita sul Vesuvio, vede Napoli dall’alto e poi muore: dramma per una turista 78enne La donna filippina e residente a Londra sarebbe stata colpita da un infarto fulminante. Inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva in cima al Vesuvio, ammira il panorama di Napoli dall'alto, ma poi, quando scende per tornare al bus, si accascia e muore. A perdere la vita una donna di 78 anni, di nazionalità filippina, ma residente a Londra, nel Regno Unito, da diversi anni. La donna era in gita sul Gran Cono del Vesuvio con i suoi familiari, questa mattina, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata stroncata da un malore improvviso, sembrerebbe un infarto fulminante.

Il dramma sul Gran Cono del Vesuvio

La turista straniera si sarebbe sentita male al ritorno dall'escursione. Inutili tutti i tentativi di salvarle la vita. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza della Croce Azzurra Santa Maria arrivata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Ma, nonostante le cure mediche prestate dal personale sanitario del 118, con l'ambulanza medicalizzata, la 78enne non ce l'avrebbe fatta. Il suo cuore si è fermato e purtroppo è deceduta davanti ai suoi familiari.

La comitiva di turisti era arrivata a Napoli per una breve vacanza e nei prossimi giorni si sarebbe dovuta recare anche in visita a Pompei. La salma della donna è stata sequestrata dalla magistratura, che ha disposto l'esame autoptico. Solo dopo, potrà essere rimpatriata e si potranno celebrare i funerali. La morte improvvisa ha scosso tutta la comunità del Parco Nazionale del Vesuvio. Condoglianze sono state espresse ai familiari per la grave perdita.

Un episodio simile era accaduto già un paio di anni fa. Era il settembre 2021, quando una turista americana di 73 anni fu colta da un malore mentre era impegnata in una escursione sul Gran Cono del Vesuvio. Nonostante i soccorsi, l'escursionista non ce la fece, fu colpita da una emorragia cerebrale e perse la vita.