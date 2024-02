Va in giro con un divano legato dietro l’auto, poi lo abbandona in strada: ripreso in video e denunciato Accade a Casandrino, nella provincia di Napoli. A raccontare l’accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche il video dell’incivile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

In giro per la città con un divano legato dietro l'auto, come fosse una cosa normale. Non contento, poi, abbandona quel vecchio divano per strada e se ne va. Peccato, per lui, che sia stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza: accade in via Melitiello a Casandrino, nella provincia di Napoli, dove l'incivile è stato denunciato per sversamenti illeciti e guida pericolosa.

A raccontare la vicenda è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche il video dell'incivile, in cui lo si vede alla guida dell'auto con il divano legato dietro e, poi, intento ad abbandonare il mobile sul ciglio della strada.

"Non solo si è macchiato di sversamenti illeciti ma ha anche circolato per le strade pericolosamente trasportando un carico sporgente, un divano legato e trascinato sull’asfalto" commenta Borrelli.

"Uno che circola per strada e sversa i rifiuti in questo modo barbaro e folle – conclude il deputato – è un pericolo sociale, per questo abbiamo sporto denuncia e chiediamo che gli venga ritirata la patente. Per questi soggetti ci vuole assolutamente tolleranza zero. Basterebbe recarsi in un’isola ecologica, trasportando il materiale da smaltire in maniera idonea e sicura, invece se ne fregano altamente e fanno come gli pare".