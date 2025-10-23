napoli
video suggerito
video suggerito

Va in caserma per una denuncia, ma ha una pistola nella borsa: 56enne denunciata a Mondragone

La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella borsa; per questo, è stata denunciata.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
La pistola scacciacani sequestrata alla donna
La pistola scacciacani sequestrata alla donna

Si è presentata nella caserma dei carabinieri di Mondragone, nella provincia di Caserta, per presentare una denuncia, ma ha rivelato ai carabinieri di possedere una pistola e di averla con sé nella borsa: è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre e, per questo, la donna è stata denunciata.

La 56enne, nel pomeriggio odierno, si è recata dai carabinieri della stazione di Mondragone per denunciare le minacce subite da alcuni familiari. Nel corso della deposizione è stata proprio la donna, all'improvviso, a dichiarare ai militari dell'Arma di essere in possesso di una pistola scacciacani, che portava con sé in quel momento all'interno della sua borsa. Invitata dai carabinieri, la 56enne ha consegnato spontaneamente l'arma: si tratta di una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback, con caricatore a pallini, sprovvista del tappo rosso di sicurezza.

E così, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno proceduto a denunciare in stato di libertà la 56enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere, informando contestualmente la competente Procura della Repubblica. La pistola, invece, è stata sottoposta a sequestro, in attesa di essere versata presso l'Ufficio Corpi di Reato.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sciopero tassisti a Napoli, corteo da Porta Capuana a piazza Municipio: traffico impazzito
Corteo di auto bianche da Porta Capuana a piazza Municipio con fumogeni
Napoli, sciopero dei taxi giovedì 23 ottobre: "Stop abusivi e corsie preferenziali occupate"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views