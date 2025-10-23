Va in caserma per una denuncia, ma ha una pistola nella borsa: 56enne denunciata a Mondragone

La donna, che si è presentata dai carabinieri di Mondragone per sporgere una denuncia per minacce, ha rivelato di avere una pistola scacciacani nella borsa; per questo, è stata denunciata.

La pistola scacciacani sequestrata alla donna

Si è presentata nella caserma dei carabinieri di Mondragone, nella provincia di Caserta, per presentare una denuncia, ma ha rivelato ai carabinieri di possedere una pistola e di averla con sé nella borsa: è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre e, per questo, la donna è stata denunciata.

La 56enne, nel pomeriggio odierno, si è recata dai carabinieri della stazione di Mondragone per denunciare le minacce subite da alcuni familiari. Nel corso della deposizione è stata proprio la donna, all'improvviso, a dichiarare ai militari dell'Arma di essere in possesso di una pistola scacciacani, che portava con sé in quel momento all'interno della sua borsa. Invitata dai carabinieri, la 56enne ha consegnato spontaneamente l'arma: si tratta di una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback, con caricatore a pallini, sprovvista del tappo rosso di sicurezza.

E così, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno proceduto a denunciare in stato di libertà la 56enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere, informando contestualmente la competente Procura della Repubblica. La pistola, invece, è stata sottoposta a sequestro, in attesa di essere versata presso l'Ufficio Corpi di Reato.