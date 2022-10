Va in arresto cardiaco in strada a Napoli: una persona salvata dai passanti e dal 118 È accaduto in zona Capodichino: la persona, è stata dapprima soccorsa dai passanti e poi dai sanitari del 118, che sono riusciti a farle salva la vita.

A cura di Valerio Papadia

Una persona ha un infarto in strada: salvata grazie all'intervento tempestivo prima di alcuni passanti e poi di un'ambulanza del 118, che dopo aver praticato le manovre richieste dalla situazione, hanno trasportato la persona in ospedale, salvandole la vita. Mattinata concitata, quella di oggi, sabato 22 ottobre, nella zona Nord di Napoli, precisamente in viale Comandante Umberto Maddalena, dove sorge l'aeroporto militare della città, a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Capodichino.

A raccontare il salvataggio operato dal 118 è stata l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che su Facebook ha scritto: "Ore 10.48, la centrale operativa allerta l'ambulanza 118 postazione aeroporto per un codice rosso a viale comandante Umberto Maddalena. Persona in arresto cardiaco, i presenti stanno facendo il massaggio cardiaco. All'arrivo sul target l’equipaggio continua il protocollo: massaggio, scarica, adrenalina ventilazione. Il paziente ritorna a vivere". Dopo pochi minuti, come racconta ancora l'associazione, l'ambulanza del 118 ha trasportato il paziente all'ospedale Cardarelli, dove è arrivato alle ore 11.13 e dove è stato stabilizzato dal personale sanitario. "Le notizie che amiamo condividere" conclude l'associazione, ringraziando tutto l'equipaggio dell'ambulanza per il lavoro svolto.