Va a prendere il nonno in ospedale e lo investe nel piazzale: muore dopo 3 giorni di ricovero Dopo tre giorni di ricovero, è morto il 72enne investito accidentalmente dal nipote all’esterno del piazzale dell’ospedale di Eboli, nel Salernitano.

Non ce l'ha fatta il 72enne investito nel piazzale dell'ospedale dal nipote: l'uomo è morto dopo tre giorni di ricovero. La vicenda, tragica quanto surreale, è avvenuta all'esterno del Presidio Ospedaliero "Maria S.S. Addolorata" di Eboli, in provincia di Salerno. La vittima, un uomo di 72 anni, era stata investita lo scorso martedì nel piazzale, ed inizialmente non sembrava grave: poi, il peggioramento, con i medici che hanno provato fino all'ultimo a salvarlo. Alla fine, il 72enne si è spento dopo tre giorni di ricovero, dopo che le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, fino ad arrivare ad un arresto cardiaco che nella notte appena trascorsa che non gli ha lasciato scampo.

Tutto è iniziato lo scorso martedì 4 ottobre: l'uomo, un 72enne di Montercorvino Rovella, era in ospedale per sottoporsi a dialisi. Terminata la sessione, aveva telefonato al nipote per farsi venire a prendere e riportare a casa. Il giovane è giunto così a bordo di un furgoncino per recuperare il nonno, ma inavvertitamente il nipote ha finito con l'investirlo durante una retromarcia nel piazzale dell'ospedale ebolitano Maria Santissima Addolorata. Immediatamente soccorso dai presenti, le sue condizioni non sembrano inizialmente essere gravi: l'uomo aveva riportato una frattura del femore, venendo così ricoverato in ortopedia prima di essere portato in sala operatoria per l'intervento. Ma la scorsa notte, è avvenuto l'impensabile: l'anziano, che soffriva già di diverse patologie che lo costringevano a fare dialisi, ha avuto un improvviso peggioramento, fino all'arresto cardiaco che lo ha stroncato.