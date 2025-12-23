In caserma dai carabinieri ma puzza di marjiuana. Lo perquisiscono e gli trovano una pistola sovietica in tasca

La Tokarev ritrovata addosso al 24enne

Era andato in caserma dai Carabinieri per un obbligo di firma, ma aveva in tasca una pistola: e così è stato arrestato e portato in carcere. La storia arriva da Casoria, nell'hinterland di Napoli. Protagonista un 24enne del posto, che era andato a firmare nella locale stazione dei militari dell'Arma, portando tuttavia con sé l'arma completa di caricatore, che gli è costata l'arresto e il trasferimento in carcere. L'arma è stata invece sequestrata, e sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto nelle scorse ore: il 24enne, sottoposto all'obbligo di firma, si è presentato in caserma all'orario stabilito. Ma un forte odore di marijuana ha spinto i carabinieri ad una perquisizione del giovane. Ma, forse a sorpresa, piuttosto che la droga, i militari dell'Arma gli hanno trovato addosso un'arma. E non una qualunque. Addosso, infatti, il giovane aveva con sé una Tokarev, pistola molto comune nel secolo scorso, di origine sovietica e molto diffusa nei paesi dell'ex Patto di Varsavia ma anche nei paesi legati all'allora Unione Sovietica, poi discioltasi ad inizio degli Anni Novanta. Ancora oggi, tuttavia, le pistole Tokarev sono molto diffuse tra i movimenti paramilitari in gran parte del mondo, soprattutto nelle zone dell'ex sfera di influenza sovietica. Oltre alla pistola, con matricola abrasa, l'uomo aveva con sé anche un caricatore con due proiettili calibro 7,63 nei pantaloni. Alla fine, per lui è scattato l'arresto, e si trova ora in carcere. L'arma è stata sequestrata dai carabinieri: si cercherà di capire soprattutto l'origine.