Usano una bomba per far esplodere il bancomat: ladri in fuga con il bottino Il furto alle prime luci di oggi a Vallesaccarda, nella provincia di Avellino. Ancora da quantificare il bottino: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Furto esplosivo alle prime ore di oggi, domenica 19 febbraio, a Vallesaccarda, cittadina della provincia di Avellino. Alcuni malviventi hanno infatti utilizzato una bomba per far esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari: la deflagrazione si è verificata intorno alle ore 4.40.

Ancora da quantificare il bottino

Non è ancora noto il numero dei malviventi che sono entrati in azione alle prime luci di questa mattina a Vallesaccarda; dopo aver fatto esplodere il bancomat, i malviventi hanno arraffato il denaro contante, che era stato immesso nello sportello per fare fronte alle esigenze degli utenti durante il weekend; il bottino non è, però, ancora stato quantificato.

Sul posto, subito dopo la deflagrazione, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che hanno messo in sicurezza l'area. All'esterno dell'istituto di credito sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto; avviate le indagini per quantificare il bottino, ma soprattutto per individuare i malviventi che sono entrati in azione e che sono fuggiti via con il denaro.