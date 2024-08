video suggerito

Uomo trovato morto nella villa in cui faceva il custode: tracce di sangue vicino l’auto, indagini in corso È accaduto a Campagna, nel Salernitano. Da quanto si apprende, alcune tracce di sangue sono state trovate vicino al veicolo dell’uomo, un 74enne del posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla morte di un uomo di 74 anni, trovato morto nella villa nella quale lavorava come custode a Campagna, nella provincia di Salerno. Da quanto si apprende, sono stati gli amici del 74enne, non avendo sue notizie da giorni, a trovarne il corpo all'interno della villa, lanciando l'allarme e facendo scattare le indagini, affidate ai carabinieri.

Tracce di sangue vicino l'auto del 74enne, si indaga

Sul posto, i militari hanno rinvenuto l'automobile della vittima: la vettura era parcheggiata all'esterno della villa, con gli sportelli aperti. Inoltre, da quanto si apprende, vicino all'auto sono state rinvenute alcune tracce di sangue, sulle quali si stanno focalizzando le indagini: sul posto sono infatti intervenuti anche i carabinieri del Sis di Salerno per i rilievi del caso. L'automobile è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti: al momento non si esclude nessuna ipotesi; saranno le indagini a stabilire le cause della morte del 74enne, che al momento sono sconosciute.