Uomo minaccia di lanciarsi dal palazzo del murale di Maradona, salvato da autista del 118 Il racconto dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “L’autista l’ha salvato con una mossa fulminea ed è stato anche morso alla gamba”

A cura di Pierluigi Frattasi

Minaccia di gettarsi nel vuoto dal palazzo del murale di Maradona a San Giovanni a Teduccio, ma viene salvato dall'autista dell'ambulanza del 118. È accaduto stanotte, in via Taverna del Ferro. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, sotto effetto di sostanze stupefacenti, era in bilico sul cornicione dell’edificio e minacciava di gettarsi nel vuoto dal secondo piano.

L'autista del 118 è riuscito a salvarlo per un pelo

Ma l'operatore del 118 è riuscito ad afferrarlo con una mossa fulminea e a riportarlo nell'appartamento. A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero:

Salvato dal 118! Salvato da un autista soccorritore! – scrive l'associazione – Succede stanotte a via Taverna del Ferro nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove sorge il murales di Maradona. Interviene la prima ambulanza INDIA che chiede supporto di una MIKE. Dopo pochi minuti giunge il mezzo “Annunziata”. Tra l’equipaggio c’è Carmine Pecorella, un validissimo autista soccorritore che con una mossa fulminea riesce ad afferrare il giovane e tirarlo dentro l’appartamento.

Il soccorritore morso alla gamba

Ma non finisce qui: