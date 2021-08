Uomo annegato a Pinetamare, non c’è nessun nipote disperso: segnalazione errata Le forze dell’ordine, dopo ore di ricerche in mare, hanno appurato che non esiste nessun giovane disperso in mare, nipote dell’uomo annegato, ma che si è trattato di una segnalazione errata, dettata dalle fasi concitate del momento. La vittima è Claudio D.S., un uomo di 56 anni originario del Napoletano.

A cura di Valerio Papadia

Si tira un sospiro di sollievo, nella tragedia, a Pinetamare, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: non c'è nessun giovane di 25 anni disperso in mare, nipote dell'uomo che, ieri, martedì 17 agosto, è tragicamente annegato in mare. Le forze dell'ordine sono giunte a questa conclusione dopo ore e ore di ricerche: sul posto si erano recati infatti gli uomini della Guardia Costiera di Castel Volturno e i pompieri, che hanno portato avanti le ricerche con sommozzatori, mezzi navali e aerei. La conclusione è che, però, si sia trattata di una segnalazione errata, dettata dalla confusione e della grande concitazione del momento. La confusione potrebbe essere stata aumentata anche dal fatto che, come appurato dalla Guardia Costiera, un altro ragazzo era effettivamente stato soccorso poco prima e riportato a riva.

Come detto, arriva una buona notizia che però non riesce a mitigare, o lo fa soltanto in parte, la tragedia occorsa ieri: la vittima è Claudio D.S., 56 anni – e non 62, come si era detto negli istanti immediatamente successivi alla sua morte – originario di Casavatore, nella provincia di Napoli, dove lavorava nell'azienda di famiglia, produttrice di bomboniere per eventi e ricevimenti. Nel pomeriggio di ieri, l'uomo si trovava sulla spiaggia di Fontanablu e, dopo essersi tuffato in acqua, non è riuscito a ritornare a riva, probabilmente a causa del mare agitato e della forte corrente. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari, che hanno recuperato il corpo del 56enne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine si sono subito prodigate, poi, a cercare il 25enne disperso, che come detto però, per fortuna, non esiste.