Università di Medicina Federico II a Scampia, inaugurata con Zeudi Di Palma: ecco come sarà Il taglio del nastro con Miss Italia lunedì 17 ottobre. Per il primo anno già 660 studenti frequentanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un complesso di 7 piani, 5 fuori terra e 2 interrati, 33 aule, in grado di accogliere 2660 studenti e un'aula magna di 520 posti. Spazi per passeggiare e confrontarsi nell'agorà centrale: un cilindro trasparente dove domani verrà piantato un ulivo, albero simbolo della pace, ma anche pianta forte e resistente. Ecco la nuova sede di Medicina di Scampia dell'Università Federico II di Napoli. Dopo una lunga attesa, la struttura sarà finalmente inaugurata lunedì 17 ottobre 2022, alla presenza di tutte le autorità cittadine. Madrina della giornata, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e studentessa federiciana di Scienze sociali, che proprio a Scampia ha avuto i natali.

Taglio del nastro con Zeudi Di Palma lunedì 17

Il taglio del nastro con Zeudi Di Palma è previsto per le ore 11,00. Il Complesso Universitario federiciano Scampia, che si trova in viale della Resistenza, ospiterà i corsi di Laurea Triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie. Lunedì coinciderà anche con il primo giorno di corso di un centinaio di matricole. All'inaugurazione saranno presenti Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. Ma ci saranno anche interventi di Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia che presenterà le attività formative del Complesso Universitario di Scampia, e Giuseppe Longo, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II, che illustrerà il contributo dell'Azienda.

Per il primo anno già 660 studenti frequentanti

In questo anno accademico 2022-23 inizieranno a frequentare la sede di Scampia gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Si tratta di circa 660 studenti delle lauree triennali delle professioni sanitarie (Dietistica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, Ostetricia, Tecniche Audiometriche, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia, Tecniche Ortopediche,Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) e delle lauree magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e Nutrizione umana.