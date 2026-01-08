napoli
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Una sala con soli uomini: la foto che descrive la politica in Campania (e non è un bel vedere)

L’immagine di una riunione della politica campana e del tavolo cui sono chiamati a discutere solo uomini la dice lunga sulla parità dei generi in Campania.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
La riunione dei capigruppo con Casillo e Manfredi
La riunione dei capigruppo con Casillo e Manfredi

Quattordici persone, i capigruppo dei vari partiti in Consiglio regionale, di centrodestra e centrosinistra, il presidente del consiglio regionale della Campania e il vicepresidente della giunta guidata da Roberto Fico. La fotografia, scattata ieri per testimoniare la prima riunione dei presidenti dei vari gruppi regionali è un simbolo poiché mostra in maniera chiara il problema di genere della politica regionale.

In una maggioranza a trazione centrosinistra, col principale partito, il Pd, guidato a livello nazionale da una donna, Elly Schlein, è sconcertante vedere questa schiera di maschietti seduti ad un tavolo senza che si ponga un problema.

Sia chiaro: nemmeno il centrodestra questo problema non se l'è mai posto: Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia, il partito principale d'opposizione, è sorridente e posa di fianco al presidente dell'Aula Massimiliano Manfredi.

Leggi altro di questo autore
Ciro
Pellegrino
Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav: vertice Casillo-De Gregorio. Previste altre due riunioni
Ciro
Pellegrino
Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l'accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti
Ciro
Pellegrino
Regione Campania, senza il bilancio Fico può fare poco. Consiglieri, per ora niente staff: tutto bloccato

Anche il rappresentante della giunta è un uomo, è il vicepresidente Mario Casillo. Almeno nella squadra di Palazzo Santa Lucia il governatore Roberto Fico è riuscito a costruire, con non poca fatica, una giunta con quattro donne su dieci, il minimo accettabile. Non andrà meglio col prossimo congresso provinciale del Pd a Napoli: anche lì con tutta probabilità sarà un uomo a diventare segretario.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, ricordando il voto alle donne come «primo fotogramma» del viaggio della nostra Repubblica che compie ottant'anni ha scritto e detto: «Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità». Quel percorso, in Campania è ancora molto lungo.

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ciro Pellegrino
Giornalista professionista, capo cronaca Napoli a Fanpage.it. Insegna Etica e deontologia del giornalismo alla LUMSA. È autore del libro "Se potessi, ti regalerei Napoli" (Rizzoli). Ha una newsletter dal titolo "Saluti da Napoli". Ha vinto il Premio giornalistico Giancarlo Siani nel 2007 e i premi Paolo Giuntella e Marcello Torre nel 2012.
Immagine
Senza il bilancio Roberto Fico può fare poco. Consiglieri, per ora niente staff: tutto bloccato
Una sala con soli uomini: la foto che descrive la politica in Campania (e non è un bel vedere)
Ciro Pellegrino
Per le commissioni manca l'accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti
Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav: vertice Casillo-De Gregorio. Previste altre due riunioni
La giunta Fico cambia voce: fine dell'uomo solo al comando, ora la comunicazione è a più voci
Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views