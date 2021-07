“Una parte del mio cuore è a Ischia”: la dichiarazione d’amore di una turista per l’isola Giulia Callisesi, romagnola, ha pubblicato su Facebook un lungo post nel quale professa il suo amore per lschia, dopo aver trascorso sull’isola verde due settimane di vacanze. Alle parole della turista ha risposto Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania: “La Campania L’aspetta, torni presto”.

Uno dei momenti più tristi e difficili, che si ripresenta ciclicamente ogni anno, è terminare le vacanze e ritornare alla vita quotidiana. Lo è, ancora di più, se tra te e il posto in cui hai trascorso le vacanze è sbocciato l'amore. È il caso di Giulia Callisesi, romagnola, e Ischia, l'isola del Golfo di Napoli sulla quale ha trascorso due settimane di vacanze. E allora accade che, prima di partire, Giulia si sia lasciata andare a una vera e propria dichiarazione d'amore per l'isola verde. Sui social, la turista romagnola ha scritto: "Una parte del mio cuore è qui, sarà sempre qui. Perché in questi luoghi mi sono sentita a casa. E non saranno né il tempo né le circostanze a far scomparire questi miei sentimenti. Non so quando sarà la prossima volta che ti rivedrò. Ma sono sicura che quando sarà, riprenderemo da dove siamo rimasti".

La risposta dell'assessore al Turismo della Campania

Il post di Giulia Callisesi ha reso felici non soltanto gli ischitani, ma anche molti cittadini campani, orgogliosi della parole della donna. Tra questi c'è anche Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, che sui social ha voluto condividere il post di Giulia e ha voluto risponderle:

Cara Giulia, ho letto il post con cui Lei saluta l'isola di Ischia dopo il periodo di vacanza che vi ha trascorso. Il compiacimento e l'apprezzamento per le parole che Lei ha pronunciato vanno oltre il ruolo di assessore regionale al turismo, incarico che mi onoro di ricoprire. Lei fa della sua vicenda personale una esperienza turistica piena e a tutto tondo, emblematica perché rende le Sue scoperte un tratto distintivo del viaggio di formazione

L'assessore Casucci, poi, conclude il suo post con un invito per Giulia a Ischia e in tutta la Campania:

