Una moneta d'argento per festeggiare gli 800 anni della Federico II di Napoli Una moneta d'argento per gli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli prodotta dal Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una moneta d'argento per gli 800 anni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II: la moneta è stata emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e fa parte della Collezione Numismatica della Repubblica Italiana 2024, attualmente in corso. All'evento di presentazione hanno partecipato il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente Paolo Perrone e l'Amministratore Delegato Francesco Soro del Poligrafico e Zecca dello Stato, assieme al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.

La moneta è in vendita dallo scorso 7 marzo, sul sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Composta da argento al 925%, ne sono state prodotte soltanto 8mila. L'autrice della moneta è la medaglista romana Uliana Pernazza, e sarà disponibile dal 31 maggio con spedizione in Italia e all'estero. Sono 32 i millimetri di diametro, per un peso di 18 grammi. Il valore nominale è di 5 euro, mentre il costo è di 60 euro. Da una parte c'è l'immagine dell'imperatore Federico II di Svevia, lo stupor mundi che fu anche il primo a tentare di creare l'Unità d'Italia, ma che dovette piegarsi ad un Papato che, nel Medioevo, era particolarmente forte e che gli si oppose sempre con ogni mezzo, e che fu appunto lo storico fondatore dell'Università che oggi porta il suo nome. Sull'altra faccia della moneta, invece, c'è l'Università Federico II, e in particolare lo storico palazzo che si trova sul Corso Umberto, che oggi ospita la facoltà di Giurisprudenza.