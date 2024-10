video suggerito

Una barriera proteggerà l'Arco Borbonico dalle onde, ecco come è fatta Realizzata una banchina subacquea per proteggere il cantiere dell'Arco del Molo Borbonico dalle mareggiate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una barriera in mare per proteggere l'Arco Borbonico di via Partenope crollato nel 2021 dalle onde del mare. La costruzione della piattaforma è ormai ultimata, come si vede dalle foto di Fanpage.it. Difenderà il cantiere di riqualificazione dalle mareggiate. Lo storico molo era stato pesantemente danneggiato dal maltempo circa tre anni fa. È stato poi messo in sicurezza tra il 2022 e il 2023, in attesa della partenza dei lavori, finanziati per circa un milione di euro dall'Autorità Portuale, su progetto approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. I lavori sono ripartiti lo scorso settembre. Secondo le previsioni, dovrebbero essere ultimati entro metà 2025.

Al momento, le operazioni di costruzione della banchina subacquea sono quasi ultimate. Nei prossimi giorni potranno partire quindi i lavori per rimettere a nuovo l'arco borbonico. I massi crollati sono stati nel frattempo recuperati dal fondale marino e classificati. Saranno così ricollocati nella giusta posizione. L'Arco del Molo Borbonico sarà così restituito all'antico splendore e i giovani fidanzati napoletani potranno tornare ad appendere i lucchetti delle loro promesse d'amore sulle grate sovrastanti.

L'Arco risale al XVI secolo, quando Napoli era sotto il dominio spagnolo, governata dal Viceré Don Pedro de Toledo. La struttura è conosciuta volgarmente anche come "‘O Chiavicone", essendo, in realtà, l'uscita terminale delle acque dello scolo fognario. Oggi tutto il sistema di captazione delle acque è cambiato. L'uscita della fognatura non è più lì. Tutta la zona del Lungomare tra via Partenope e via Nazario Sauro, peraltro, è attualmente oggetto di una profonda riqualificazione, che prevede, oltre al rifacimento delle fogne, al momento in corso, anche la ripavimentazione, con l'estensione dei marciapiedi sul lato di hotel e ristoranti.

